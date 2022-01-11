Hatay'da işkenceli cinayete 7 tutuklama

HATAY (İHA) - Hatay'da 21 Ekim'den bu yana kayıp olarak aranan Murat Çapar'ı uyuşturucu ticareti nedeniyle işkence ederek öldürüp halıya sardıktan sonra ormanlık alana attıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişiden 7'si tutuklandı.

Hassa ilçesinde 21 Ekim 2021'de ortadan kaybolan Murat Çapar (41) için ailesi kayıp başvurusunda bulundu. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı çalışmada, Murat Çapar'ın uyuşturucu madde ticaretinden kaynaklı alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında tartışma çıkan ve çeşitli suçlardan sabıkalı M.A.Ç., A.B., Y.K., E.Ö., G.Ö., G.K., S.A., S.B., A.B. tarafından planlanarak ve tasarlanarak dövülüp, yapılan işkence sonucunda öldürüldüğü ve cesedinin halıya sarılarak Defne ilçesi Dursunlu Mahallesi'nde bulunan ormanlık alana atıldığını belirledi.

Murat Çapar'ın cansız bedeni, 9 Ocak'ta bırakıldığı ormanda bulundu.

Gözaltına alınan 9 kişi jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si tutuklandı, 2'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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