Hatay'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Hatay'da işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Hatay'da işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Alamiddin Özdemir yönetimindeki 31 DR 979 plakalı otomobil, Antakya-İskenderun kara yolu Bakras Mahallesi mevkisinde, tarım işçilerini taşıyan Kemal Yüceur idaresindeki 31 NFP 64 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada, minibüsteki 6 işçi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Antakya-İskenderun kara yolunun tek yönü bir süreliğine trafiğe kapatıldı.
Kaynak: AA
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