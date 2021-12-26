Hatay'da iş yerinden ayakkabı çalan 5 şüpheli suçüstü yakalandı - Haberler
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Hatay'da iş yerinden ayakkabı çalan 5 şüpheli suçüstü yakalandı

Hatay'da iş yerinden ayakkabı çalan 5 şüpheli suçüstü yakalandı
AA / Cem Genco - Haberler | Güncel

Hatay'da bir iş yerinden ayakkabı çalmaya çalışan 5 şüpheli gözaltına alındı.

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HATAY (AA) - Hatay'da bir iş yerinden ayakkabı çalmaya çalışan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Antakya ilçesinde bir iş yerinde hırsız olduğu ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, Y.B, S.S.Ç, M.İ, A.E. ve M.H'yi ayakkabı çaldıkları sırada suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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