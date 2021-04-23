Hatay'da iş yerinde oksijen tüpünün patlaması sonucu bir işçi yaşamını yitirdi
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Hatay'da iş yerinde oksijen tüpünün patlaması sonucu bir işçi yaşamını yitirdi

Hatay'da iş yerinde oksijen tüpünün patlaması sonucu bir işçi yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Güncel

Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki hurda atölyesinde oksijen tüpünün patlaması sonucu bir işçi hayatını kaybetti.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki hurda atölyesinde oksijen tüpünün patlaması sonucu bir işçi hayatını kaybetti.

Antakya Sanayi Sitesi'ndeki atölyede hurda ayrımında kullanılan oksijen tüpü henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

İş yerindeki Suriye uyruklu Ali D. (25), olay yerinde yaşamını yitirdi.

İşçinin cenazesi, otopsi için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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