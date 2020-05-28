Hatay'da iş yeri yangını Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Şükrü Balcı Caddesi'ndeki bir marketin depo bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlerin sardığı iş yerindeki yangına müdahale etti.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangın iş yerinde hasara yol açtı.

Kaynak: AA