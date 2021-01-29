Hatay'da iş makinesiyle kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı
29.01.2021 12:51 | Son Güncelleme: 29.01.2021 12:54
Hatay'ın Altınözü ilçesinde iş makinesiyle kaçak kazı yaparak tarihi eser arayan 7 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde iş makinesiyle kaçak kazı yaparak tarihi eser arayan 7 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Fatikli Mahallesi Heşmiye Sokak'taki arazide tarihi eser arama amaçlı kaçak kazı yapıldığını tespit etti.
Operasyon düzenleyen ekipler, kepçeyle kaçak kazı yapan A.F, M.F.H, E.K, A.C, A.B, H.K. ve M.Y'yi suçüstü yakaladı.
Kazı alanındaki malzemelere ve iş makinesine el konuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz