Hatay'da iş makinesiyle kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Hatay'da iş makinesiyle kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı

29.01.2021 12:51 | Son Güncelleme: 29.01.2021 12:54
Hatay'da iş makinesiyle kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde iş makinesiyle kaçak kazı yaparak tarihi eser arayan 7 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde iş makinesiyle kaçak kazı yaparak tarihi eser arayan 7 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Fatikli Mahallesi Heşmiye Sokak'taki arazide tarihi eser arama amaçlı kaçak kazı yapıldığını tespit etti.

Operasyon düzenleyen ekipler, kepçeyle kaçak kazı yapan A.F, M.F.H, E.K, A.C, A.B, H.K. ve M.Y'yi suçüstü yakaladı.

Kazı alanındaki malzemelere ve iş makinesine el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selçuk Özdağ Muharrem İnce Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Ebru Yaşar Cemal Hünal Feyza Aktan Seren Serengil
Spor Ömer Ali Erol Bulut Ersun Yanal Nihat Özdemir Fernando Muslera
Tüm Haberler Kavga Silah Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hatay'da iş makinesiyle kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 12:55:25. #1.14#
title