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Hatay'da iş kazası: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hatay'da iş kazası: 1 ölü

Hatay'ın Payas ilçesinde meydana gelen iş kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

SİNCAN, ANKARA (İHA) - Hatay'ın Payas ilçesinde meydana gelen iş kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Payas ilçesine bağlı Sincan Mahallesi'ndeki bir fabrikanın cüruf sahasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sahada bulunan bunker aracın devrilmesi sonucu iş yerinde çalışan 47 yaşındaki Çetin Sevin aracın altında kaldı. İş arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Sevin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde güvenlik güçleri tarafından yapılan inceleme sonrası Sevin'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - HATAY

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