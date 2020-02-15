Hatay'da internet kablolarını çalan şüpheli tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde internet kablolarını çaldığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde internet kablolarını çaldığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asaiş Büro Amirliği ekipleri, Yıldırım Tepe Mahallesi'nde internet kablolarını çaldığını belirlediği Kemal T'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Şüphelinin Süleyman Şah Köprüsü'nde olduğunu tespit eden ekipler, Kemal T'yi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.