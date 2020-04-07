Hatay'da inşaattan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, inşaattan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, inşaattan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Antakya İlçe Araştırma Şubesi ekipleri, Kışlasaray Mahallesi'ndeki bir inşaattan kesici alet çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, adresini belirledikleri şüpheli L.A'yı yakaladı. L.A'nın sorgusunda, hırsızlığı O.U. ile yaptığını belirtmesi üzerine ekipler, diğer şüpheliyi de gözaltına aldı.

Daha önce de bir evden eşya çaldıklarını itiraf eden O.U. ile L.A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA