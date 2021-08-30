Son Dakika | İnşaat halindeki binada başlayıp bitişiğindeki iş yerine sıçrayan yangın söndürüldü

Son dakika haberlerine göre Hatay'ın Antakya ilçesinde inşaat halindeki bir binada çıkan ve yanındaki iş yerine sıçrayan yangın hasara yol açtı.