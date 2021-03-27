Hatay'da ilk muz hasadı yapıldı
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Hatay'da ilk muz hasadı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Hatay'da ilk muz hasadı yapıldı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, girişimci çiftçinin kurduğu muz serasında ilk hasat yapıldı.

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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, girişimci çiftçinin kurduğu muz serasında ilk hasat yapıldı. Hasatta yaklaşık 108 ton muz elde edildi.

Sıcak ve nemli iklim koşullarında yetişen, soğuğu ve rüzgarı sevmeyen muzun Kırıkhan'da yetiştirilmesi konusundaki ilk deneme başarılı oldu. İlçeye bağlı Yalangoz Mahallesinde girişimci çiftçi Yavuz Elitaş'ın kurduğu 20 dönümlük kapalı sera içerisinde yetiştirilen muzların ilk hasadı yapıldı. Hasatta yaklaşık 108 ton muz elde edildi.

İlçede ilk defa muz ekiminin ve üretiminin yapıldığını söyleyen çiftçi Yavuz Elitaş, "Dedelerimizden kalma mesleğimiz olan çiftçiliği yapıyoruz. Bir muz serası hayalimiz vardı onu gerçekleştirelim dedik. Çok şükür onu da yaptık. Toplamda 20 dönüm muz seramızda beklentimizin çok üstünde hasadımız oldu" dedi.

Muz hasadına katılan AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yaman da, Hatay'da Amik Ovasında şimdiye kadar kavun, buğday, havuçla ilgili çok önemli faaliyetlerde bulunulduğunun altını çizerek, "İlk defa Amik Ovasında bir muz hasadı yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Amik Ovasında gerçekten çok verimli araziler. Bu arazilerden senede 3 ürün almak mümkün. Bu seranın tüm çiftçilerimize örnek olması gerektiğini düşünüyoruz. Burası verimli araziler ve bizim bu arazilerde muhakkak ziraat odası başkanımızla ürünlerimizi çeşitlendirmemiz gerekiyor. Bu konuda ilgili yerlerle daha fazla mesai halinde olacağız" diye konuştu. - HATAY

Hatay'da ilk muz hasadı yapıldı
Hatay'da ilk muz hasadı yapıldı
Hatay'da ilk muz hasadı yapıldı
Hatay'da ilk muz hasadı yapıldı
Hatay'da ilk muz hasadı yapıldı
Hatay'da ilk muz hasadı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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