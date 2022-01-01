Hatay'da ilk kez 'Çatal Kuyruklu Martı' görüldü... Fotoğraflamak isteyen vatandaşlar adeta birbiriyle yarıştı - Haberler
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Hatay'da ilk kez 'Çatal Kuyruklu Martı' görüldü... Fotoğraflamak isteyen vatandaşlar adeta birbiriyle yarıştı

İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Haberler | Güncel

Hatay'da ilk kez 'Çatal Kuyruklu Martı' görüldü.

HATAY (İHA) - Hatay'da ilk kez 'Çatal Kuyruklu Martı' görüldü... Fotoğraflamak isteyen vatandaşlar adeta birbiriyle yarıştı

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde ilk kez görülen Çatal Kuyruklu Martıyı fotoğraflamak için vatandaşlar bir biriyle yarıştı.

Büyük Okyanus, Atlas Okyanusu ve Kuzey Buz Denizi'nde yaşayan Çatal Kuyruklu Martı (Xema sabini) Türkiye'de ilk defa Hatay'da kuş gözlemcisi Murat Bozdoğan tarafından görüntülenmişti.

Haberin duyulması ile Türkiye'nin her yerinde kuş gözlemcileri, kuşun fotoğrafını çekmek için ilçeye akın etti. Fotoğraf makinesini ya da cep telefonunu eline alan vatandaşlar kuşu çekmek için bir biriyle yarıştı.

Hatay'da ilk kez 'Çatal Kuyruklu Martı' görüldü... Fotoğraflamak isteyen vatandaşlar adeta birbiriyle yarıştı

Hatay'da ilk kez 'Çatal Kuyruklu Martı' görüldü... Fotoğraflamak isteyen vatandaşlar adeta birbiriyle yarıştı

Hatay'da ilk kez 'Çatal Kuyruklu Martı' görüldü... Fotoğraflamak isteyen vatandaşlar adeta birbiriyle yarıştı

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İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Son Dakika Haberleri

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