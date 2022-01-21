Hatay'da 2021'de 359 projeden 185'i tamamlandı

HATAY (İHA) - Hatay Valisi Rahmi Doğan, geçen yıl il genelindeki 359 projeden 185'inin tamamlandığını söyledi.

Vali Doğan, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen 2022 yılının ilk "İl Planlama ve Koordinasyon Toplantısı"nda, "Durmadık, devam ediyoruz. Yeni yeni projelerle yeni kaynaklar oluşturarak yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Elbette dünyanın her yerinde ekonomik kriz var. Amerika'da ve Almanya'da enflasyon var. Ülkemizde bir takım sıkıntılardan geçti ama Türkiye büyük bir ülke. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlet. Bunların hepsinin üstesinden gelebilecek kaynaklarımız, birikimimiz ve donanımımız var. Allah'ın izniyle daha güzel günler olacak diye düşünüyorum" diye konuştu.

2021 yılında 359 adet proje üzerinde çalışıldığını bunlardan 178'inin genel ve özel bütçeli kuruluşlarca, 181 adedinin ise belediyelerin imkanlarıyla gerçekleştirildiğini belirten Vali Doğan, "Toplam bedeli 7 milyar 691 milyon TL olan bu projelerin 2021 yılı ödenekleri 2 milyar 732 milyon TL'dir. Aralık sonu itibariyle 1 milyar 744 milyon TL harcama yapılarakyüzde 64 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Genel ve özel bütçeli kuruluşlarca üzerinde çalışılan 178 adet projenin bedeli 5 milyar 620 milyon TL'dir. 2021 yılı ödenekleri ise 1 milyar 118 milyon TL olup dönem sonu itibarıyla 853 milyon TL harcama yapılmış ve yüzde 76 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Mahalli idarelerimizce yürütülen 181 adet projenin bedeli 2 milyar 71 milyon TL'dir. 2021 yılı ödenekleri toplamı ise 1 milyar 614 milyon TL olup, dönem sonu itibarıyla 891 milyon TL harcama yapılmış ve yüzde 55 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Genel ve özel bütçeli kuruluşlarımız ile mahalli idarelerimizin gerçekleştirdiği yatırımlarda nakdi gerçekleşmenin en çok yüzde 96 ile tarımda olduğu görülmüştür. Bunu yüzde 74 oranla imalat, ardından yüzde 73'lük eşit oranla sağlık ile turizm sektörleri izlemiştir. 2021 yılında yürütülen 359 adet projeden 185'i tamamlanmış olup hizmete alınmıştır. 174 proje ise halen devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Vali Doğan son olarak, "Önümüzdeki hafta beklenen bir kar yağışı ve yağmur var. Geçen hafta yaşanan kar yağışı bölgeyi ciddi anlamda etkiledi. Tüm kurumların bu konuda tedbirli olmasını istiyorum. Alt yapı konusunda ciddi sorun yaşadık. Elektrik kesildi. Köylerin çoğunda yerleşim yerlerine elektrik verilemedi. Bu konuda yüzlerce mesaj yağıyor. 4 gündür elektrik ve su olmayan yerler var" dedi. - HATAY

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