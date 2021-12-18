Hatay'da iki tırın çarpıştığı kazada araçta sıkışan sürücü kurtarıldı - Haberler
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Hatay'da iki tırın çarpıştığı kazada araçta sıkışan sürücü kurtarıldı

Hatay'da iki tırın çarpıştığı kazada araçta sıkışan sürücü kurtarıldı
AA / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı.

HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı.

Turhan Ş'in kullandığı 38 ABY 107 plakalı plastik boru yüklü tır ile Kemal D. yönetimindeki 16 AUE 78 plakalı tır, Antakya-İskenderun kara yolu Mustafa Kemal Üniversitesi kavşağında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle tırda sıkışan sürücü Kemal D, itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılarak Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kara yolunda kontrollü sağlanan ulaşım, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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AA / Hüseyin Yıldız - Son Dakika Haberleri

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