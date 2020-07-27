Hatay'da iki otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı
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Hatay'da iki otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Hatay'da iki otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı
27.07.2020 22:29 | Son Güncelleme: 27.07.2020 22:29

Hatay'ın Antakya ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Altınözü-Antakya kara yolunda seyreden O.B. kontrolündeki 31 ACY 599 plakalı otomobil ile A.G. kontrolündeki 31 ED 794 plakalı otomobil, Narlıca Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 5 kişi, olay yerine çağrılan ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yol kısa süreli trafiğe kapanırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

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