Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden biri yaralandı
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Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden biri yaralandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden biri yaralandı.

30.01.2020 12:49 | Son Güncelleme: 30.01.2020 12:51
Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden biri yaralandı

'ın ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden biri yaralandı.

'nde Hamit K'nin kullandığı 31 AVL 92 plakalı otomobil ile Ali T. idaresindeki 34 PU 1592 plakalı otomobil çarpıştı.

Yaralanan Hamit K, sıkıştığı yerden çıkarılarak Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yolda trafiğin bir süre aksamasına neden olan kaza, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden biri yaralandı
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