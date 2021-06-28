Hatay'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 46 E 5542 ile 34 DOR 747 plakalı otomobiller, Kırıkhan-Antakya kara yolunda çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan trafik akışı, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız