Hatay'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 46 E 5542 ile 34 DOR 747 plakalı otomobiller, Kırıkhan-Antakya kara yolunda çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan trafik akışı, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız