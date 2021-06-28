Hatay'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
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Hatay'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Hatay'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 46 E 5542 ile 34 DOR 747 plakalı otomobiller, Kırıkhan-Antakya kara yolunda çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan trafik akışı, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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