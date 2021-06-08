Hatay'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
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Hatay'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Hatay'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Burak Milli - Haberler | Güncel

Hatay'ın Arsuz ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Serdal C'nin kullandığı 31 NEL 49 plakalı otomobil, Karaağaç Mahallesi Konarlı Köprüsü'nde Mehmet G. kontrolündeki 41 LA 402 plakalı otomobille çapıştı.

Kazada yaralanan Serdal C, Mehmet G, Adem C. ile Bilal Z, sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre kontrollü sağlandı.???????

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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