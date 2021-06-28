Hatay'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hatay'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Hatay'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, E-5 Karayolunda sürücüleri öğrenilemeyen 34 DOR 747 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 46 E5542 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte toplam 4 kişi yaralandı.

İsimleri açıklanmayan yaralılar ambulanslarla Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından karayolu ulaşıma açıldı. - HATAY

Hatay'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
Hatay'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
Hatay'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
Hatay'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
Hatay'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Trafik kazasında yaralanan kadına hastane önünde pes dedirten tepki: Öl sen, geber
Trafik kazasında yaralanan kadına hastane önünde pes dedirten tepki: Öl sen, geber
Her şey birdenbire oldu! Yeni satın alınan park halindeki sıfır otomobil küle döndü
Her şey birdenbire oldu! Yeni satın alınan park halindeki sıfır otomobil küle döndü
Başkent'te korkunç kaza! Tıra çarpıp hurdaya dönen araçtan 3 kadının cansız bedeni çıkarıldı
Başkent'te korkunç kaza! Tıra çarpıp hurdaya dönen araçtan 3 kadının cansız bedeni çıkarıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Vladimir Putin Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Şevval Şahin Bergüzar Korel Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Mert Müldür Yiğit Şardan Aziz Yıldırım Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hatay'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 15:46:52. #1.14#

title