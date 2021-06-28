Hatay'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, E-5 Karayolunda sürücüleri öğrenilemeyen 34 DOR 747 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 46 E5542 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte toplam 4 kişi yaralandı.
İsimleri açıklanmayan yaralılar ambulanslarla Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından karayolu ulaşıma açıldı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı