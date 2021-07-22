İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Arif K. idaresindeki 31 NS 545 plakalı otomobil ile Tolga D'nin kullandığı 33 NF 630 plakalı otomobil, Alsancak Mahallesi Kumlu kavşağında çarpıştı.
Kazada, sürücü Tolga D. ile aynı araçtaki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız