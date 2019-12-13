Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

13.12.2019 11:02 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:08
Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

'ın ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Yusuf Osman Sever'in kullandığı 06 BET 163 plakalı otomobille Cuma Uzun idaresindeki 31 HJ 968 plakalı otomobil, sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı Altınözü-Antakya kara yolu Enek kavşağı yakınlarında çarpıştı.

Kazada yaralanan 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle aksayan ulaşım araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA
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