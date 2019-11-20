Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
20.11.2019 21:54 | Son Güncelleme: 20.11.2019 21:54
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kışlalar Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde Turan Ş'nin kullandığı 31 BF 050 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 31 ADG 546 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada yaralan Turan Ş. ile Erdinç K, Ayşe K. ve Bahar K. Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA