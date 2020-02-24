Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Hatay'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 sürücü ağır yaralandı.

24.02.2020 19:31 | Son Güncelleme: 24.02.2020 19:31
Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 sürücü ağır yaralandı.


Kaza, saat 18.30 sıralarında ilçesin Antakya Karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet Selim A.'nın kullandığı 31 D 823 plakalı otomobil, Hüseyin E.'nin kullandığı 06 KGT 53 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan iki otomobil sürücüsünü Kırıkhan Devlet Hastanesi ile Hatay Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İHA
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