Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 2'si ağır 7 yaralı Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 2'si ağır 7 yaralıHATAY'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 2'si ağır 7 yaralı HATAY'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Altınözü ilçesi Antakya Karayolu'nda meydana geldi. O.B. yönetimindeki 31 ACY 599 plakalı otomobil, A.G. idaresindeki 31 ED 794 plakalı otomobil ile Enek Mahallesi yakınlarında çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan sürücüler ve yolcu konumundaki 5 kişi, itfaiye ekibi tarafından çıkartıldı. 7 yaralı, ambulanslarla ile çeşitli hastanelere kaldırılırken, 2 yaralanın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaynak: DHA