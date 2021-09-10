HATAY'DA İKİ MAHALLEDE BAHÇE YANGINI

HATAY'da iki farklı mahallede bahçe yangını meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan ve yerleşim yerlerine yakın çıkan yangınlar, itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla söndürüldü.

Merkez Antakya ilçesinde saat 14.00 sıralarında Haraparası mahallesinde otluk ve zeytin ağaçlarının olduğu alanda ve Küçükdalyan mahallesinde bir bahçede yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yerleşim yerlerine de yakın olan yangında, polis geniş güvenlik önemli aldı. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların kendi çabalarıyla müdahale ettikleri yangınlar 2 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış sebebi araştırılıyor.