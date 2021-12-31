Hatay'da iki kişi arasındaki silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
AA / Burak Milli - Haberler | Güncel
Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Mustafa Kemal Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan Ahmet A. ile Baran T. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Baran T, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunla ağır yaralandı.
Olay yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı Baran T'yi İskenderun Devlet Hastanesine kaldırdı.
Gözaltına alınan Ahmet A, emniyete götürüldü.
AA / Burak Milli - Son Dakika Haberleri
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