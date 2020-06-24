Hatay'da iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 6 yaralı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.
24.06.2020 15:15 | Son Güncelleme: 24.06.2020 16:11
Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Modern Evler Mahallesi'ndeki büfe önünde toplanan iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kavgaya karıştığı gerekçesiyle 8 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA