Hatay'da iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 6 yaralı Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Modern Evler Mahallesi'ndeki büfe önünde toplanan iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kavgaya karıştığı gerekçesiyle 8 kişi gözaltına alındı. Kaynak: AA