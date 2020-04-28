Hatay'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı Hatay'ın Payas ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Hatay'ın Payas ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde husumetli oldukları belirtilen iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle silahların kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla hastanelere kaldırıldı. Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı. Kaynak: AA