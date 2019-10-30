Hatay'da iki grup arasında kavga

Hatay'da iki grup arasında kavga

Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki grup arasındaki kavgayı polis ayırdı.

30.10.2019 22:18
Hatay'da iki grup arasında kavga

Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki grup arasındaki kavgayı polis ayırdı.

Barıştepe Mahallesi Süleyman Şah Köprüsü'nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflar birbirine taş ve sopalarla saldırdı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafları ayırdı.

Arbede sırasında 4 kişi hafif şekilde çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kaynak: AA
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