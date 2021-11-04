Hatay'da iki doz Kovid-19 aşısı yaptıranların oranı yüzde 75'i geçti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da iki doz Kovid-19 aşısı yaptıranların oranı yüzde 75'i geçti

AA / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel
Hatay'da iki doz Kovid-19 aşısı yaptıranların oranı yüzde 75'i geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'la mücadele kapsamında Hatay'ın ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak, "mavi kategori"ye geçtiğini bildirdi.

HATAY (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'la mücadele kapsamında Hatay'ın ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak, "mavi kategori"ye geçtiğini bildirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak mavi kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde bu hedefe ulaşmalıyız. 81 ilin tamamı bir an önce mavi olmalı." ifadelerini kullandı.

AA / Ahmet Sertan Usul - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri: Fatih Erbakan'dan ailesinin sağlık durumuna ilişkin açıklama

Son dakika haberleri: Fatih Erbakan'dan ailesinin sağlık durumuna ilişkin açıklama

 Nehirde boğulan Cemil toprağa verildi; sosyal medya paylaşımı için suya atladılar iddiası

Nehirde boğulan Cemil toprağa verildi; sosyal medya paylaşımı için suya atladılar iddiası

 BioNTech aşısının 3. dozu için karar günü! Bilim Kurulu kritik gündemle toplanıyor

BioNTech aşısının 3. dozu için karar günü! Bilim Kurulu kritik gündemle toplanıyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title