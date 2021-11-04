Hatay'da iki doz Kovid-19 aşısı yaptıranların oranı yüzde 75'i geçti

HATAY (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'la mücadele kapsamında Hatay'ın ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak, "mavi kategori"ye geçtiğini bildirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak mavi kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde bu hedefe ulaşmalıyız. 81 ilin tamamı bir an önce mavi olmalı." ifadelerini kullandı.

Haberi Kaydet