Hatay'da iki ayrı bölgede çıkan orman yangını kontrol altına alındı
26.09.2020 19:53 | Son Güncelleme: 26.09.2020 19:56
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan iki ayrı orman yangınında, toplam 2 hektar alar zarar gördü.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan iki ayrı orman yangınında, toplam 2 hektar alar zarar gördü.
Kuzuculu ve Çökek mevkilerinde yangın çıktığı bilgisini alan itfaiye ekipleri, bölgeye ulaştı.
Her iki yangın, 10 arazöz, 4 su tankı ve yer ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangınlarda 2 hektarlık alan zarar gördü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz