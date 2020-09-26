Hatay'da iki ayrı bölgede çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan iki ayrı orman yangınında, toplam 2 hektar alar zarar gördü.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan iki ayrı orman yangınında, toplam 2 hektar alar zarar gördü.

Kuzuculu ve Çökek mevkilerinde yangın çıktığı bilgisini alan itfaiye ekipleri, bölgeye ulaştı.

Her iki yangın, 10 arazöz, 4 su tankı ve yer ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangınlarda 2 hektarlık alan zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz