Hatay'da iki ayrı bölgede çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Hatay'da iki ayrı bölgede çıkan orman yangını kontrol altına alındı

26.09.2020 19:53 | Son Güncelleme: 26.09.2020 19:56
Hatay'da iki ayrı bölgede çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan iki ayrı orman yangınında, toplam 2 hektar alar zarar gördü.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan iki ayrı orman yangınında, toplam 2 hektar alar zarar gördü.

Kuzuculu ve Çökek mevkilerinde yangın çıktığı bilgisini alan itfaiye ekipleri, bölgeye ulaştı.

Her iki yangın, 10 arazöz, 4 su tankı ve yer ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangınlarda 2 hektarlık alan zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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