Hatay'da iki aile arasındaki bıçaklı kavgada yaralanan üç kardeşten biri öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hatay'da iki aile arasındaki bıçaklı kavgada yaralanan üç kardeşten biri öldü

Hatay'da iki aile arasındaki bıçaklı kavgada yaralanan üç kardeşten biri öldü
Anadolu Ajansı / Mustafa Özer - Haberler | Güncel

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralan 3 kardeşten 1'i hayatını kaybetti.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralan 3 kardeşten 1'i hayatını kaybetti.

Çaylı Mahallesi'nde akraba olan iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Eyüp (28), Kasım (24) ve Hüseyin Sarmış (32) kardeşler bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Eyüp Sarmış müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri hastane çevresinde güvenlik önlemi alırken bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Özer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahmut Özer İlham Aliyev Meral Akşener Mehmet Özhaseki
Magazin Aleyna Tilki Demet Akalın Süreyya Yalçın Şahan Gökbakar
Spor Merve Çoban Metin Oktay Burak Elmas Rıza Kayaalp Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hatay'da iki aile arasındaki bıçaklı kavgada yaralanan üç kardeşten biri öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 01:08:58. #1.16#

title