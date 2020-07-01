Hatay'da iki aile arasında silahlı kavga: 7 gözaltı
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Hatay'da iki aile arasında silahlı kavga: 7 gözaltı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde iki aile arasındaki çıkan silahlı kavgada 7 kişi gözaltına alındı.

Hatay'da iki aile arasında silahlı kavga: 7 gözaltı
01.07.2020 00:21 | Son Güncelleme: 01.07.2020 00:36

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde iki aile arasındaki çıkan silahlı kavgada 7 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Altınçay Mahallesi'nde çocukların bisiklet yüzünden çıkardığı kavga nedeniyle husumetli olan iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahların kullanıldığı kavgada, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ölü ve yaralının olmadığı silahlı kavgada, 7 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Manşet

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