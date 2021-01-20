Lisede üretilen pedallı dezenfektanlar, ihtiyaç sahibi okullara dağıtıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Lisede üretilen pedallı dezenfektanlar, ihtiyaç sahibi okullara dağıtıldı

20.01.2021 11:35 | Son Güncelleme: 20.01.2021 11:55
Lisede üretilen pedallı dezenfektanlar, ihtiyaç sahibi okullara dağıtıldı

Hatay Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından üretilen pedallı dezenfektan üniteleri ihtiyacı olan okullara dağıtıldı.

Okul Müdürü Ömer Levent Sekban, okulda düzenlenen dağıtım töreninde, meslek liselerinin üzerindeki sorumluluk bilinciyle güzel çalışmaya imza attıklarını belirtti. Meslek liselerinin her zaman memleketin hizmetinde olacağını ifade eden Sekban, hayırsever Erol Bilecik'in katkılarıyla okulda ürettikleri pedallı dezenfektan ünitelerini il genelinde ihtiyacı bulunan ilk ve orta okullara dağıtmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Sekban, konuşmasının ardından ürettikleri 50 pedallı dezenfektan ünitesini okul idarecilerine teslim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ümit Özdağ Yaşar Güler Selçuk Özdağ Süleyman Soylu
Magazin Hande Erçel Cemre Kemer Demet Özdemir Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Gökhan Gönül Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Ankara Uyuşturucu Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Lisede üretilen pedallı dezenfektanlar, ihtiyaç sahibi okullara dağıtıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 11:55:22. #1.15#
title