Lisede üretilen pedallı dezenfektanlar, ihtiyaç sahibi okullara dağıtıldı

Hatay Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından üretilen pedallı dezenfektan üniteleri ihtiyacı olan okullara dağıtıldı.

Okul Müdürü Ömer Levent Sekban, okulda düzenlenen dağıtım töreninde, meslek liselerinin üzerindeki sorumluluk bilinciyle güzel çalışmaya imza attıklarını belirtti. Meslek liselerinin her zaman memleketin hizmetinde olacağını ifade eden Sekban, hayırsever Erol Bilecik'in katkılarıyla okulda ürettikleri pedallı dezenfektan ünitelerini il genelinde ihtiyacı bulunan ilk ve orta okullara dağıtmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Sekban, konuşmasının ardından ürettikleri 50 pedallı dezenfektan ünitesini okul idarecilerine teslim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş