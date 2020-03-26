Hatay'da ihtiyaç sahiplerinin yardımına Vefa grubu koşuyor HATAY'ın Kumlu ilçesinde Kaymakam Ercan Kayabaşı başkanlığındaki Vefa Sosyal Destek Grubu, engelli, hasta ve 65 yaş ve üstü kişilerin ihityaçlarını gidererek, evden çıkmamaları için uyarılarda bulunuyor.

HATAY'ın Kumlu ilçesinde Kaymakam Ercan Kayabaşı başkanlığındaki Vefa Sosyal Destek Grubu, engelli, hasta ve 65 yaş ve üstü kişilerin ihityaçlarını gidererek, evden çıkmamaları için uyarılarda bulunuyor.

Koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkamayan hasta, engelli ve 65 yaş ve üstü kişiler, Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak yardım istiyor. Alınan talepler de sahiplerine görevliler tarafından ulaştırılıyor. Farkındalık oluşturmak amacıyla, vatandaşların talepleri Kumlu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından üretilen ve üzerinde koronavirüs ile mücadele sloganlarının yer aldığı bez torbalarla götürülüyor. Ekipler ayrıca vatandaşlara sokağa çıkmamaları, virüsten korunmaları konusunda bilgilendirme yaparak, ihtiyaçları ve taleplerini bildirmeleri durumunda kendilerine hızlıca ulaşacaklarını da anlatıyor.

'EVDE KAL' SLOGANLI TORBALAR

Kumlu Kaymakamlığı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki usta öğreticiler ve kursiyerler bir yandan maske dikimini sürdürürken diğer yandan da üzerinde, 'Evde kal Hatay, evde kal Kumlu ve evde kal dünya' sloganları bulunan bez torbaların dikimine devam ediyor. Kumlu HEM Müdürü Hasan Duman Yurtseven, 65 yaş ve üstü ile hasta ve engelli vatandaşların taleplerinin karşılanmasında üzerinde virüse karşı tedbir amaçlı sloganların yer aldığı bez torbaların kullanıldığını, bunu da farkındalık oluşturmak amacıyla yaptıklarını söyledi.

Kaynak: DHA