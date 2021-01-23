İhtiyaç sahibi 500 aileye yardım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İhtiyaç sahibi 500 aileye yardım

23.01.2021 17:45 | Son Güncelleme: 23.01.2021 18:25

Türk Kızılay Tuzla Şubesi ile Tuzla Belediyesi, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda ve kışlık kıyafet yardımı yaptı.

Türk Kızılay Tuzla Şubesi ile Tuzla Belediyesi, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda ve kışlık kıyafet yardımı yaptı.

Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Kömekçi, gazetecilere, ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olduklarını hissettirmek istediklerini söyledi.

Türk insanının yardımsever olduğunu ifade eden Kömekçi, 500 aileye gıda ve kışlık kıyafet yardımı yaptıklarını belirtti.

İlçede, Kale ve Torun mahallerindeki ihtiyaç sahibi ailelere yardımlar dağıtıldı.

İhtiyaç sahibi 500 aileye yardım
İhtiyaç sahibi 500 aileye yardım
İhtiyaç sahibi 500 aileye yardım
İhtiyaç sahibi 500 aileye yardım

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Selçuk Özdağ Meral Akşener Abdülhamit Gül Enis Berberoğlu
Magazin Cansu Dere Oğuzhan Koç Hande Erçel Caner Cindoruk
Spor Serdar Aziz Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu Josef De Souza Fernando Muslera
Tüm Haberler Rusya Cinayet Otomobil Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İhtiyaç sahibi 500 aileye yardım - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.1.2021 18:25:38. #1.15#
title