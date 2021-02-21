Hatay'da ihtiyaç sahibi 1200 aileye gıda yardımı
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Hatay'da ihtiyaç sahibi 1200 aileye gıda yardımı

21.02.2021 13:31 | Son Güncelleme: 21.02.2021 13:34
Hatay'da ihtiyaç sahibi 1200 aileye gıda yardımı

Hatay, Adana, Mersin ve Defne Kültür Derneğinin girişimiyle yut dışında bulunan Hataylı hayırseverlerin katkısıyla ihtiyaç sahibi 1200 aileye gıda kolisi yardımında bulunuldu.

Hatay, Adana, Mersin ve Defne Kültür Derneğinin girişimiyle yut dışında bulunan Hataylı hayırseverlerin katkısıyla ihtiyaç sahibi 1200 aileye gıda kolisi yardımında bulunuldu.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, gıda kolilerinin ailelere ulaştırmak üzere ilçelerdeki mahalle muhtarlarına teslim edildiği belirtildi.

Dernek Başkanı Salih Şahin, yardımların devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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