Hatay'da İdlib şehitleri için mevlit okutuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hatay'da İdlib şehitleri için mevlit okutuldu

27.02.2021 21:17 | Son Güncelleme: 27.02.2021 21:20
Hatay'da İdlib şehitleri için mevlit okutuldu

Suriye'nin İdlib bölgesinde 27 Şubat 2020'de hava saldırısı sonucu şehit olan 33 asker için Hatay'da mevlit okutuldu.

Suriye'nin İdlib bölgesinde 27 Şubat 2020'de hava saldırısı sonucu şehit olan 33 asker için Hatay'da mevlit okutuldu.

İl Müftülüğünce Antakya Ulu Camisi'nde düzenlenen programa Hatay Valisi Rahmi Doğan, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Kılınç, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Programda Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okundu ve ilahiler söylendi.

İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili şehitler için dua etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Özlem Zengin Mustafa Şentop Nikol Paşinyan
Magazin Sibel Can Lady Gaga Cansu Dere Serdar Ortaç
Spor Can Bartu Aykut Kocaman Abdullah Avcı Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hatay'da İdlib şehitleri için mevlit okutuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.2.2021 21:21:39. #1.16#
title