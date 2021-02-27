Hatay'da İdlib şehitleri için mevlit okutuldu

Suriye'nin İdlib bölgesinde 27 Şubat 2020'de hava saldırısı sonucu şehit olan 33 asker için Hatay'da mevlit okutuldu.

Suriye'nin İdlib bölgesinde 27 Şubat 2020'de hava saldırısı sonucu şehit olan 33 asker için Hatay'da mevlit okutuldu.

İl Müftülüğünce Antakya Ulu Camisi'nde düzenlenen programa Hatay Valisi Rahmi Doğan, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Kılınç, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Programda Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okundu ve ilahiler söylendi.

İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili şehitler için dua etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş