Hatay'da huzur ve güven uygulamasında aranan 22 kişi yakalandı - Haberler
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Hatay'da huzur ve güven uygulamasında aranan 22 kişi yakalandı

AA / Cem Genco - Haberler | Güncel
Hatay'da huzur ve güven uygulamasında aranan 22 kişi yakalandı

Hatay'da, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında aranan 22 şüpheli yakalandı.

HATAY (AA) - Hatay'da, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında aranan 22 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, 435 personelin katılımıyla 72 farklı noktada uygulama yaptı.

Uygulamada, 7 bin 113 kişi ile 3 bin 97 araç sorgulanırken, 473 iş yeri ve 31 metruk bina kontrol edildi, 1 av tüfeği, 1 kilo 935 gram kubar esrar ele geçirildi, çeşitli suçlardan aranan 22 kişi yakalandı.

Adliyeye sevk edilen 22 zanlıdan 3'ü hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

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AA / Cem Genco - Son Dakika Haberleri

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