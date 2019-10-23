Hatay'da huzur ve güven uygulaması

23.10.2019 21:32

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 300 polisin katılımıyla huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından, kentteki bazı yollarda ve umuma açık yerlerde şüpheli şahıs ve araçlara yönelik uygulama yapıldı.

Ekipler, şüpheli araçları ve şahısları durdurup arama gerçekleştirdi.

Denetimlerde 2 bin 700 kişinin kimliği sorgulanırken, 905 araç da kontrol edildi.

Kusurlu araçlara idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA