Son dakika... Hurdacı dükkanında oksijen tüpü patladı: 1 ölü
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Son dakika... Hurdacı dükkanında oksijen tüpü patladı: 1 ölü

Demirören Haber Ajansı / İzzet NAZLI - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... HATAY'da, Suriye uyruklu Ali D. (25) çalıştığı hurdacıda demirleri keserken oksijen tüpünün patlaması sonucu hayatını kaybetti.

HATAY'da, Suriye uyruklu Ali D. (25) çalıştığı hurdacıda demirleri keserken oksijen tüpünün patlaması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 08.00 sıralarında Antakya ilçesi Yeni Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Ali D. çalıştığı hurdacı dükkanında demirleri oksijen ile keserken oksijen tüpü patladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Patlamayla birlikte çıkan küçük çaplı yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ali D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ali D.'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.


Son dakika... Hurdacı dükkanında oksijen tüpü patladı: 1 ölü
Son dakika... Hurdacı dükkanında oksijen tüpü patladı: 1 ölü
Son dakika... Hurdacı dükkanında oksijen tüpü patladı: 1 ölü
Son dakika... Hurdacı dükkanında oksijen tüpü patladı: 1 ölü
Son dakika... Hurdacı dükkanında oksijen tüpü patladı: 1 ölü
Son dakika... Hurdacı dükkanında oksijen tüpü patladı: 1 ölü
Son dakika... Hurdacı dükkanında oksijen tüpü patladı: 1 ölü
Son dakika... Hurdacı dükkanında oksijen tüpü patladı: 1 ölü
Son dakika... Hurdacı dükkanında oksijen tüpü patladı: 1 ölü
Son dakika... Hurdacı dükkanında oksijen tüpü patladı: 1 ölü
Son dakika... Hurdacı dükkanında oksijen tüpü patladı: 1 ölü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet NAZLI

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