Hatay'da hurda geri dönüşüm tesisinde yangın
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Hatay'da hurda geri dönüşüm tesisinde yangın

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde özel bir firmaya ait hurda geri dönüşüm depolama tesisinde yangın çıktı.

Hatay'da hurda geri dönüşüm tesisinde yangın
19.05.2020 04:05 | Son Güncelleme: 19.05.2020 04:06

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde özel bir firmaya ait hurda geri dönüşüm depolama tesisinde yangın çıktı. Zaman zaman patlama sesi ile alevlerin yükseldiği yangın itfaiye ekiplerinin saatler süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Dörtyol ilçesine Yeşilköy mahallesinde D-817 Karayolu yakınlarında bulunan özel bir hurda depolama ve ayrıştırma tesisinde akşam saatlerinde hurda sahasında yangın çıktı.

Yangının haber verilmesi üzerine yangına Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Dörtyol İtfaiye Amirliği ekipleri müdahale etti. Yangını kontrol altına almak için Payas, Erzin, İskenderun ilçelerinden de takviye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çıkan yangına kontrol altına almak için itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, yangınla birlikte zaman zaman patlamalar da meydana geldi.

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangın nedeniyle tesis civarında bulunan narenciye bahçesindeki ağaçları da zarar görürken yangın nedeniyle tesiste maddi zarar oluştu.

Kontrol altına alınan yangın ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

(Necati İvgin/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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