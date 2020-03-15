Hatay'da HTŞ üyesi olmaktan aranan şahıs yakalandı Hatay'da sınırdan Türkiye'ye kaçak yollarla girmeye çalışan, terör örgütü HTŞ üyesi olmaktan aranan bir kişi yakalandı.

Hatay'da sınırdan Türkiye'ye kaçak yollarla girmeye çalışan, terör örgütü HTŞ üyesi olmaktan aranan bir kişi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kaçak yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan Türk vatandaşı C.A. isimli şahıs yakalandı. Yapılan incelemede Adıyaman Sulh Ceza Hakimliği'nce silahlı terör örgütü HTŞ'ye üye olmak suçundan aranmasının olduğu anlaşılan şahıs gözaltına alındı.



Şahıs hakkında askeri yasak bölgeye girme suçundan da tahkikata başlandı. - HATAY

Kaynak: İHA