Hatay'da hırsızlık zanlısı 8 kişi tutuklandı
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Hatay'da hırsızlık zanlısı 8 kişi tutuklandı

31.01.2021 17:31 | Son Güncelleme: 31.01.2021 17:34
Hatay'da hırsızlık zanlısı 8 kişi tutuklandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte motosiklet, gübre ve kablo hırsızlığı olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda 9 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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