Hatay'da hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

Hatay'ın Belen ilçesinde suçüstü yakalanan hırsızlık şüphelisi 3 kişiden 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hatay'ın Belen ilçesinde suçüstü yakalanan hırsızlık şüphelisi 3 kişiden 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Soğukoluk Mahallesi'nde şüpheliler K.A, M.Ö. ve Ö.Y'yi Belen Öğretmenevi Ek Hizmet Binası'nda bulunan klima ile su tesisatı malzemelerini çaldıkları esnada suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve olay yerine geldikleri araçta arama yapan ekipler, metal kesmek ve parçalamak için kullanılan büyük boy metal makas, levye, yerinden sökülmüş klima ve çok sayıda çeşme musluğu ile pirinç malzemeden yapılmış boru ve sıhhi malzeme ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.A. ve M.A. tutuklandı, Ö.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz