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Hatay'da hırsızlık şüphelisi yakalandı

Hatay'da hırsızlık şüphelisi yakalandı
AA / Cem Genco - Haberler | Güncel

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde bir evden yapılan hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, çevrede yaptıkları çalışmada şüphelinin H.D. olduğunu belirledi.

Şüpheli gözaltına alındı. İkamette yapılan aramada, çalıntı olduğu tespit edilen 88 parça malzeme ele geçirildi.

AA / Cem Genco - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Kırıkhan, Hatay, Güncel, Haber

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