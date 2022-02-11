Hatay'da hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı - Haberler
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Hatay'da hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı

AA, Lale Köklü Karagöz - Güncel
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Hatay'da hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Meydan Mahallesi'ndeki bir evde gerçekleşen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Bu kapsamda, kimlikleri tespit edilen şüpheliler H.H. ile A.K, yakalandı.

Evden çalınan çok sayıda mutfak malzemesi şüphelilerin ellerindeki poşette ele geçirildi.

AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Antakya, Hatay, Güncel, Haberler

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