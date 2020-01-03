Hatay'da hırsızlık şüphelileri yakalandı
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Hatay'da hırsızlık şüphelileri yakalandı

Hatay'da bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

03.01.2020 10:52 | Son Güncelleme: 03.01.2020 10:57
Hatay'da hırsızlık şüphelileri yakalandı

'da bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, merkez ilçe 'da Mahallesi Atatürk Caddesindeki bir iş yerinde meydana gelen nitelikli yağma, mala zarar verme ve tehdit olayları ile ilgili biri yabancı uyruklu olmak üzere 5 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden M.Z., A.Z. ve İ.A. gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Z. tutuklandı, M.Z. ve İ.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Olayla ilgili 2 kişinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi. - HATAY

Kaynak: İHA
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