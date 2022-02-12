Hatay'da hırsızlık operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı - Haberler
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Hatay'da hırsızlık operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

AA, Salim Taş - Güncel
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Hatay'da hırsızlık operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Hatay'da ev ve iş yerinden ziynet eşyası ile cep telefonu çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı.

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'da ev ve iş yerinden ziynet eşyası ile cep telefonu çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ve Antakya ilçesinde farklı tarihlerde 2 ev ve bir iş yerinden ziynet eşyası ile cep telefonu çalınmasıyla ilgili araştırma başlattı.

Ekipler, kimlikleri ve adreslerini tespit ettiği şüpheliler C.Ç, K.Ç, L.Ç, B.L. ve S.Ç'yi düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Zanlıların adreslerinde 3 çeyrek altın, bir çift küpe, altın zincir ve cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

AA / Salim Taş - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Antakya, Hatay, Güncel, Haberler

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