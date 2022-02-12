Hatay'da hırsızlık operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
Hatay'da ev ve iş yerinden ziynet eşyası ile cep telefonu çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı.
İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'da ev ve iş yerinden ziynet eşyası ile cep telefonu çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ve Antakya ilçesinde farklı tarihlerde 2 ev ve bir iş yerinden ziynet eşyası ile cep telefonu çalınmasıyla ilgili araştırma başlattı.
Ekipler, kimlikleri ve adreslerini tespit ettiği şüpheliler C.Ç, K.Ç, L.Ç, B.L. ve S.Ç'yi düzenledikleri operasyonla yakaladı.
Zanlıların adreslerinde 3 çeyrek altın, bir çift küpe, altın zincir ve cep telefonu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
AA / Salim Taş - Güncel