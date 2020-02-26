Hatay'da hırsızlık operasyonunda 2 tutuklama

26.02.2020 14:40 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:40

Hatay'ın Arsuz ilçesinde evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, ilçede 4 ayrı eve giren hırsızlar, televizyon, saat, gözlük, elektrikli ev aletleri ve değerli eşyaları çaldı. Şikayet üzerine evlerde inceleme yapan ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olayını R.A., K.B., E.T. ve Y.G.'nin gerçekleştirdiğini belirledi.



Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.



Zanlılardan R.A. savcılıkta serbest bırakılırken, mahkemeye çıkartılan K.B. ve E.T. tutuklandı. Y.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - HATAY

Kaynak: İHA